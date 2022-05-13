Работы по восстановлению электроснабжения в Могилевской, Гомельской и Минской областях продолжаются, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПО "Белэнерго".

Сильный ветер порывами до 31 м/с вызвал повреждения в электрических сетях (обрывы проводов, падение деревьев на провода, излом опор), в результате чего 12 мая было нарушено электроснабжение в ряде регионов Беларуси.

Как сообщили на предприятии, в Могилевской области больше всего пострадали 7 районов: Кличевский, Быховский, Краснопольский, Кричевский, Костюковичский, Хотимский и Климовичский районы. Над устранением повреждений и порывов в электрических сетях в круглосуточном режиме работали энергетики РУП "Могилевэнерго".

На восстановительных работах задействовано 116 бригад, 132 единицы техники, 443 специалиста. Помощь могилевским энергетикам оказывают коллеги из Витебской и Минской областей. Ряд объектов, в том числе фермы, подключены к передвижным дизельным электростанциям.

По состоянию на 12.00 13 мая работы продолжаются.