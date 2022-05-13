Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Работы по восстановлению электроснабжения в Могилевской, Гомельской и Минской областях продолжаются

45 0

Работы по восстановлению электроснабжения в Могилевской, Гомельской и Минской областях продолжаются

Работы по восстановлению электроснабжения в Могилевской, Гомельской и Минской областях продолжаются, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПО "Белэнерго".

Сильный ветер порывами до 31 м/с вызвал повреждения в электрических сетях (обрывы проводов, падение деревьев на провода, излом опор), в результате чего 12 мая было нарушено электроснабжение в ряде регионов Беларуси.

Как сообщили на предприятии, в Могилевской области больше всего пострадали 7 районов: Кличевский, Быховский, Краснопольский, Кричевский, Костюковичский, Хотимский и Климовичский районы. Над устранением повреждений и порывов в электрических сетях в круглосуточном режиме работали энергетики РУП "Могилевэнерго".

На восстановительных работах задействовано 116 бригад, 132 единицы техники, 443 специалиста. Помощь могилевским энергетикам оказывают коллеги из Витебской и Минской областей. Ряд объектов, в том числе фермы, подключены к передвижным дизельным электростанциям.

По состоянию на 12.00 13 мая работы продолжаются.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »