Работники Могилевского областного управления МЧС с профилактической миссией посетили Бобруйский район

Спасатели регулярно проводят работу по предупреждению пожаров и гибели людей в жилом фонде. С целью проведения пожарно-профилактической и разъяснительной работы с гражданами по месту жительства, работники областного управления МЧС посетили Бобруйский район. Автобус со спасателями Бобруйска и Могилева стартовал утром 12 мая в рамках Единого Дня безопасности.

За пределами города работники МЧС распределились по небольшим группам и были направлены в различные населенные пункты по заранее намеченному маршруту. На местах к группам из числа спасателей подключились представители субъектов профилактики Бобруйского района: работники местных исполнительных властей, отделов образования, здравоохранения, социального обслуживания и другие. Согласно плану, в этот день профилактическая работа проводилась спасателями с населением Телушского, Ковалевского, Воротынского, Брожского и Вишневского сельсоветов.

Главная задача мероприятия - «достучаться до каждого» гражданина и объяснить важность соблюдения правил пожарной безопасности в быту, недопустимость курения в постели и необходимость установки автономных пожарных извещателей в жилых комнатах.

Сельчане с пониманием относились к появлению на пороге дома неожиданных гостей и охотно делились своим мнением по поводу проводимой ими профилактической работы.

Светлана Евгеньевна Казимирович, педагог музыкальной школы:

- Мы всегда выполняем рекомендации, которые дают нам спасатели. Люди должны знать и помнить, чем может обернуться пренебрежение к требованиям пожарной безопасности. Очень хорошо, что работники МЧС посещают домовладения, проверяют, напоминают, предупреждают. Они делают важную работу, и мы это ценим.

Наталья Симоненко, дачница из г. Бобруйска:

- Я много времени провожу на даче и пожарная безопасность моего дачного владения мне очень важна. Это не первый визит работников МЧС, они к нам и раньше приходили не раз. Хорошо все разъясняют. Я очень благодарна им за заботу.

После многочасового обхода домовладений старший инспектор сектора надзора и профилактики Бобруйского ГРОЧС Дмитрий Федорович Степанов подытожил работу своей группы:

- Надеемся, что люди прислушаются к нам, сделают правильные выводы, будут более осмотрительными в обращении с огнем и научатся по-настоящему ценить жизнь и здоровье свое и своих близких.

Без сомнения польза от проводимых профилактических мероприятий огромна. Ну а пока в сознании каждого человека не утвердится понимание того, что только строгое соблюдение правил пожарной безопасности – залог сохранности имущества, а самое главное жизни своей и близких людей, на Ваш вопрос «Кто там?» из-за двери Вы будите слышать привычный ответ: «Служба МЧС». Ведь наша главная задача – ДОСТУЧАТЬСЯ ДО КАЖДОГО.

Елена Кричко,

старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС

Фото Бобруйский ГРОЧС и районная газета «Трыбуна працы»