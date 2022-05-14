Работники МЧС провели чемпионат по бегу в ползунках

В рамках акции «Не оставляйте детей одних!» в Ясли-саде №84 состоялся забег среди малышей в форме спасателей. Самые маленькие бобруйчане приняли участие в состязании на скорость.

Наградив самых быстрых, выносливых и находчивых, спасатели рассказали о самом главном – о безопасности. Родителям напомнили о том, что нельзя оставлять свои чада без присмотра, ведь цена упущенного мгновения может быть слишком высока. Детям с малых лет необходимо прививать основы безопасности жизнедеятельности наравне с правилами гигиены. Не следует забывать, что некоторые опасности можно и вовсе исключить. Уберите спички и зажигалки в недоступные места, спрячьте острые предметы и бытовую химию, ограничьте доступ детей к окнам и электророзеткам – эти простые правила помогут избежать несчастных случаев и безопасно провести время с ребенком – напомнили работники МЧС.

Кирилл Аверченко,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС