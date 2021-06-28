Работники МЧС и ОСВОД проводят межведомственные рейды по пляжам

C начала купального сезона в области жертвами воды уже стали 21 человек, в том числе 3 ребенка. К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести беспечность граждан, нарушение правил поведения на воде. В большинстве случаев ЧП происходят во время распития спиртных напитков, при заплыве в нетрезвом состоянии, купании в запрещенных местах, где нет спасательных станций. Употребление алкоголя и отдых у воды часто становятся причиной гибели людей. Чтобы напомнить гражданам о мерах безопасности проводятся межведомственные рейды.

Работники МЧС и ОСВОД побывали на пляжах города Бобруйска и Бобруйского района. Провели с отдыхающими профилактические беседы. Акцент сделан на запрете использования для плавания надувных матрасов, кругов, камер и других надувных предметов. Спасатели объясняли гражданам, что плавание на них опасно, а для человека, не умеющего плавать, часто заканчивается трагически. «Они очень лёгкие, даже слабого ветра и течения достаточно, чтобы отнести их на большие расстояния. К тому же любой надувной предмет может иметь скрытый дефект, который не всегда удаётся обнаружить своевременно: из него может выйти воздух и он потеряет плавучесть в любой момент,» - убеждали работники МЧС и ОСВОД. Помимо профилактических бесед детям и взрослым раздавали памятки.