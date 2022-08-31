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Работники британской железной дороги выйдут на 24-часовую забастовку из-за недовольства зарплатой

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Работники британской железной дороги выйдут на 24-часовую забастовку из-за недовольства зарплатой

Великобританию захлестнула волна забастовок в разных сферах. Сотрудники почтовой компании Royal Mail, контейнерного порта Филикстоу, педагоги, журналисты, дворники – сотни тысяч человек в Соединенном Королевстве выходят на протесты с требованием поднять зарплату на фоне стремительно растущих цен. В сентябре к ним, как проинформировали в эфире телеканала Sky News, снова планируют присоединиться работники британской железной дороги.

Тревожным звоночком для данной сферы должно стать то, что масштабные забастовки сотрудников железной дороги в Великобритании проходят в последнее время далеко не впервые. «Масштабные» – это, к слову, не преувеличение. К примеру, 18 августа из-за протестов не ходило около 80% поездов, вокзалы опустели.

На новую массовую забастовку работники железнодорожных сетей Соединенного Королевства планируют выйти 26 сентября. Длиться она будет, по планам, целые сутки. Причина все та же – недовольство людей низкими зарплатами и неудовлетворительными условиями труда на фоне растущих цен в стране. Времени до этого дня еще много, поэтому ситуацию попробуют урегулировать, однако, учитывая предыдущие события, нельзя быть уверенными в успехе поиска компромисса.

К слову, в сентябре на новую забастовку с требованием поднять зарплаты также планируют выйти британские адвокаты.

СБ

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