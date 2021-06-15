Работница предприятия в Бобруйском районе пыталась вынести комбикорм. Как сообщили в Могилевском областном управлении Департамента охраны, факт хищения 15 кг комбикорма собственного помола был выявлен 11 июня в ходе проведения рейдовых мероприятий, направленных на пресечение хищений с объектов агропромышленного комплекса.

- Как оказалось, работница предприятия попыталась вынести смесь зернового сырья, однако была задержана на выходе, - отметили в Могилевском областном управлении Департамента охраны.

В отношении женщины составили административный протокол.