0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Работница предприятия в Бобруйском районе пыталась вынести комбикорм

mogilevnews 133 0

Работница предприятия в Бобруйском районе пыталась вынести комбикорм

Работница предприятия в Бобруйском районе пыталась вынести комбикорм. Как сообщили в Могилевском областном управлении Департамента охраны, факт хищения 15 кг комбикорма собственного помола был выявлен 11 июня в ходе проведения рейдовых мероприятий, направленных на пресечение хищений с объектов агропромышленного комплекса.

- Как оказалось, работница предприятия попыталась вынести смесь зернового сырья, однако была задержана на выходе, - отметили в Могилевском областном управлении Департамента охраны.

В отношении женщины составили административный протокол.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿