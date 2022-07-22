В Центра досуга и творчества работают на детей

Наверное, сейчас мало кто поверит, что жилой микрорайон, окружающий «ФанДОК», когда-то считался стареющим. Ведь сейчас здесь столько детей, которым нужно не только получать необходимые для жизни теоретические и практические знания, но и развиваться творчески, реализовывать свои способности и таланты. А помогают в этом увлеченные люди, которые и сами смогли чего-то достичь, и хотят этим поделиться с другими. Речь о коллективе Центра досуга и творчества, появившегося в нашем городе 86 лет назад (в далеком 1936-м) в виде клуба при Бобруйском лесокомбинате.

Уникальность этого учреждения культуры в том, что здесь хранят историю старейшего в Беларуси деревообрабатывающего предприятия, через призму которого показано развитие всей отрасли. Более того, музейные экспонаты – «активные участники» многочисленных акций и встреч, ведь они на живых историях знакомят с патриотическим наследием Бобруйска, следовательно, помогают в воспитании любви к родному городу, пробуждают ответную реакцию у детей – поделиться историями своих семей. А так как проводят подобные мероприятия молодые и креативные специалисты, и ребята воспринимают информацию с интересом: им уже не кажется, что взрослые, как всегда, поучают и пытаются что-то навязать.

Вообще, надо сказать, молодежь здесь работает с огромными энтузиазмом и творческим запалом. И не без некоторой доли белой зависти смотришь в горящие глаза и слушаешь вдохновенную и тороп­ливую речь, когда девчонки говорят о том, что творится (в хорошем смысле!) в Центре. В коллективе, как в прекрасной семье, отличное общение, а между не совсем еще опытными наставниками полные взаимо-: понимание, поддержка, выручка и замещение. Никто не ограничивается выполнением лишь собственных должностных обязанностей, каждый рад попробовать себя в чем-то новом и, как норма для креативных людей, легок на подъем. Словом, жизнь не просто кипит, а бурлит благодаря неугомонности и инициативности тех, кто из любви к детям готов сделать ради их радостных и счастливых лиц даже невозможное. Тем более что идей всегда горы и есть кому их воплощать в реальность.

Способствует всему этому морю творчества нахождение учреждения культуры в единственном в своем роде микрорайоне: тут сохранилась атмосфера, присущая когда-то советской эпохе, а именно – между жителями складываются добрососедские отношения. Поэтому работники Центра и его руководитель говорят только так: «Это мои дети. Это мои мамы. Это мои папы». А ребята с удовольствием бегут в Центр (порой кажется, что готовы там дневать и ночевать), родители же уважают его коллектив, с радостью откликаются на просьбы, с нетерпением ждут новых выставок и мероприятий, а некоторые даже готовы присоединиться к чадам и выступить вместе с ними. Ну а тех, кто еще не привел своих детей в клубное учреждение, прямо на улице может остановить Ирина Александровна Роскач (да и любой из ее подчиненных), чтобы заинтриговать и вызвать желание обязательно прийти в Центр. Вообще руководитель видит его в будущем как центр семейного развития. Тем более что военно-исторический клуб «Газдава» прирастает за счет семейственности. Да и не только родители, но и бабушки с дедушками поддерживают внуков в творчестве и с восторгом принимают каждую новую выставку и всякий следующий конкурс и нередко благодарят за полученные эмоции. А Виктор Филонов даже посвятил учреждению культуры стихо­творные строки: «Пусть ваш корабль в житейском море/Еще шесть раз по 25/Скользит средь рифов, с ветром споря/К заветной цели, но не вспять».

И самое важное: дети главные в Центре, а значит, именно на них работают все – от вахтера до директора. И вкладывать в ребят нужно сегодня, не ожидая завтра, когда будет поздно. А задумок и пожеланий по-прежнему много...

Нина Костян, председатель ГО Белорусского союза женщин:

– Подобные центры очень востребованы, ведь это живое общение детей и молодежи, отвлечение от ­гаджетов, развитие посредством творчества, благодаря которому прививается любовь к родному городу, родной стране.

Теймураз Бочоришвили, директор ОАО «Славянка»:

– Для заводского района, где нехватка культурно-­просветительских заведений, Центр – просто находка. Работа, которую здесь проводят, очень важна: дети общаются, развиваются, заняты полезными и интересными делами. Это не может не радовать их родителей, бабушек и дедушек. Но хотелось бы, чтобы у учреждения было больше возможностей для расширения ­материально-технической базы.

Ирина Каранкевич, директор гимназии №2:

– Мы с Центром дружны, у нас социальное партнерство. А сотрудничество (совместных мероприятий множество) лишь на пользу детям, так как разнообразит и делает более интересным воспитательный процесс, подключает к нему родителей, что немаловажно.

Анна Бузак, директор ОДО «Веста»:

– Культура – то, без чего не бывает идеологии, потому должна быть на одном из первых мест. Особенно важно для нынешних мальчишек и девчонок не подражать чужой – западной – культуре, а стремиться к возрождению нашей. Ведь сегодня многие даже не слышали о таких национальных направлениях, как вытинанка. А работа Центра как раз и направлена на сохранение традиций.

Елена Юшкевич, председатель первичной проф­союзной организации ОАО «ФанДОК»:

– Трудно переоценить вклад работников Центра в патриотическое воспитание детей и молодежи города. Спасибо им за то, что не только берегут в музее историю нашего производства, но и знакомят с ней жителей города и гостей. Но, конечно, нужны вложения на благоустройство, чтобы и дальше учреждение радовало и развивалось, чтобы ребятам там было еще уютнее и комфортнее.

Ольга Хотько