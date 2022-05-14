Работа отрасли животноводства Могилевщины рассмотрена на заседании облисполкома

Итоги работы животноводческой отрасли региона в январе-апреле нынешнего года были рассмотрены на заседании облисполкома. В его работе приняли участие глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко, помощник Президента Республики Беларусь-инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, прокурор области Александр Чадюк и другие официальные лица. Отмечалось отсутствие динамизма в деятельности отрасли животноводства области за этот период.

Обоснованную озабоченность вызывают невысокие объемы надоев молока и привесов на откорме крупного рогатого скота, а также выбытие дойного поголовья и сохранность молодняка КРС во многих хозяйствах и некоторых районах области. Как следствие – снижение загрузки производственных мощностей предприятий переработки мясомолочной продукции.

Естественно, необходимо обеспечение более высокого уровня деятельности животноводческой отрасли Могилевщины. Для этого, как подчеркивалось на заседании, в первую очередь требуется перезагрузка работы ряда сельскохозяйственных организаций с целью повышения результативности их работы в производстве молока и мяса.

по материалам Mogilevnews