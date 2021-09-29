Пятый семинар местных СУР прошел в Могилеве. Участие принял и Бобруйск

23-24 сентября в Могилеве прошел пятый семинар Мастерской местных СУР. В нем приняли участие представители Дрибинского, Кировского, Кличевского, Краснопольского, Кричевского, Мстиславского, Славгородского районов и города Бобруйска, которые победили в конкурсе на право получить экспертную поддержку при разработке местных Стратегий устойчивого развития в рамках Стратегии устойчивого развития Могилевской области до 2035 года. Этот семинар является заключительным на этапе разработки концепций местных СУР и предполагает освоение участниками Мастерской методики локализации ЦУР и областной СУР в местные СУР. Участники презентовали свои наработки, сформировавшиеся в результате работы тематических групп на местах, тем самым представили первые версии проекта структуры концепций местных СУР. Практическое освоение участниками методики локализации ЦУР, НСУР, областной СУР и иных документов позволило им скорректировать свои проекты концепций и подготовиться к общественному обсуждению. Тема "Активное долголетие" получила активное обсуждение на Клубной встрече 23.09 и стала полезной для всех участников в формулировке основных позиций концепции СУР по данному направлению.

Впереди у участников Мастерской значительная работа по доработке концепций СУР, организации и проведению общественного обсуждения и ее утверждение.

Тренеры мероприятия:

• Шадраков Алексей Васильевич, заведующий Могилевским региональным центром социально-экономических исследований ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь», г.Могилев

• Батова Надежда Николаевна, заведующий сектором эколого-экономических исследований Института экономики НАН Беларуси, г. Минск.

«На проходящих семинарах, а сегодняшний уже пятый, участники проекта с участием экспертов учатся разработке собственной – региональной Стратегии. По возвращению в районы они со своим местным сообществом воплощают приобретенные здесь знания, разрабатывая концепцию будущей Стратегии», – рассказал тренер проекта – заведующий могилевским региональным центром социально-экономических исследований научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь Алексей Шадраков.

В проекте принимают также участие разного профиля эксперты, которые имеют опыт проектной деятельности, в том числе стратегических документов – государственных и отраслевых программ.

«Цель каждой стратегии заключается в том, чтобы мобилизовать внутренний потенциал, внутренние ресурсы, консолидировать интеллектуальное сообщество для того, чтобы оформить направления развития отдельно взятого региона на будущее», – пояснил Алексей Шадраков.

По его словам, если данный проект, реализуемый в рамках областной Стратегии устойчивого развития, будет признан успешным, со следующего года все остальные районы области также будут подключены к разработке своих Стратегий. Экспертами для них будут нынешние участники Мастерской местных СУР.