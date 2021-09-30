Пьяный мотоциклист задержан в Осиповичах

Очередной нетрезвый водитель мототранспорта задержан 26 сентября в Осиповичах. Местный житель попал в поле зрения сотрудников ГАИ, вызвав у них подозрения в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не реагировал на неоднократные требования об остановке, однако вскоре был задержан правоохранителями.

В выдыхаемом им воздухе содержание паров этилового спирта составило 0,6 промилле. На мотоциклиста составлено 7 административных протоколов, в том числе за управление в нетрезвом состоянии, невыполнение неоднократных требований об остановке, повлекшее преследование и т.д.

К слову, суммарный максимальный штраф может за все нарушения ПДД может составить 5162 рубля.