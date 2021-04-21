Психология преступления. Разъясняет специалист

В отделение социальной адаптации и реабилитаций учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» за оказанием социальной помощи обращаются лица из мест лишения свободы. Часто они нуждаются и в психологической поддержке. Как правило, каждая такая встреча начинается с рассказа о том, как и почему такая история в их жизни произошла.

Да, каждый человек, который понимает, что пришло время что-то в жизни менять, понимает и то, что у любого действия есть свои причины. И совсем не важно - это касается прошлого, настоящего или будущего.

Причины преступности — это социально-психологические факторы, от которых непосредственно зависит совершение преступлений.

Значительная часть лиц, совершающих преступления является изначально отторгнутой обществом. Они изначально отторгнуты от семьи, впоследствии от трудового коллектива. При отчуждении от общества гражданин не может усвоить социальные нормы, регулирующие поведение. Эти нормы отторгаются ими. Они не считают данные нормы обязательными для исполнения. Они не понимают в чем причина их наказания, не видят необходимости для исправления, в последующем совершают преступления повторно. Даже освободившись из мест лишения свободы, они не находят признания в обществе и оказываются вновь среди таких же отчужденных и дезадаптированных личностей. Среди этих личностей они находят признание и поддержку. Длительное нахождение в таких группах приводит к деградированию и совершению преступлений.

Другой причиной совершения преступлений является тревожность. Тревожность выражается в проявлении неуверенности в себе, бессилия перед внешними факторами, преувеличении их могущества и угрожающего характера. Тревожность способна стимулировать преступное поведение. Тревожность развивается в детстве, такие дети ранимы, они пытаются защитить себя, защищаясь способны на совершение преступления. Опасность может являться мнимой, преступление явным.

Потребность в самоутверждении - важнейшая потребность, стимулирующая человеческое поведение. Эта потребность начинает проявлять себя в детстве. Ребенок пытается доказать, что он не хуже других, а даже лучше. Затем гражданин стремится завоевать социальный статус, достичь определенного социального положения, признания в обществе. Гражданин стремится завоевать авторитет, только авторитет каждый завоевывает по-разному. Иные завоевывают авторитет путем совершения преступлений, не умея достичь его другими путями. Они стремятся попасть в определенную группу, которая обеспечивала бы им достижение поставленных целей. Совершение преступления является способом проникновения в данную группу. Наиболее это характерно для подростков, молодых людей. Они совершают поступки, помогающие преодолеть психологические изъяны, слабости, демонстрировать сильные стороны личности. Эти поступки помогают достичь высокой оценки и самооценки, повысить самоуважение и уровень собственного достоинства. Такое самоутверждение порой происходит на бессознательном уровне.

Мотивом совершения преступления может являться игра. Этот мотив свойственен для лиц, совершающих хищения.

Лицам, совершающим такого рода преступления кажется, что они тем самым показывают, что они являются ловкими, сообразительными, умеют быстро принимать решения. Данные лица играют с законом, не признавая его, рискуют свободой и угрозой расправы со стороны сообщников, стремятся к получению острых ощущений. Лица, стремящиеся к совершению преступления и совершающие его игровым методом стремятся произвести сильное впечатление на окружающих, занять лидирующее положение в преступной группе. Обладая артистическими способностями, пластичным поведением, они легко приспосабливаются к изменяющейся ситуации, это помогает совершать преступления.

Личность преступника отличается от личности законопослушного гражданина негативным содержанием ценностно-нормативной системы и устойчивыми психологическими особенностями, сочетание которых имеет криминогенное значение и специфично для преступников. Специфика нравственно-психологического облика личности является одним из факторов совершения преступлений. Нравственные особенности складываются под влиянием социальных отношений, в которые был включен индивид, имеют социальное происхождение. Для того чтобы уменьшить число преступлений необходимо устранить причины совершения преступлений. Часто на путь совершения преступлений становятся лица, которые могли бы их не совершить если бы им была оказана вовремя психологическая помощь.

Психолог Цыганкова Мария.

Учреждение «Территориальный центр

социального обслуживания населения

Ленинского района г. Бобруйска»

