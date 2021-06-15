«Прямые линии» пройдут во всех горрайисполкомах Могилевской области

«Прямую телефонную линию» 19 июня проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Анатольевич Малашко. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, оздоровление и санаторно-курортное лечение населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарная деятельность, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика.

Одновременно в субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех горрайисполкомах Могилевской области. Вопросы можно будет задать по телефонам:

Бобруйский горисполком – (0225) 68-00-18 (Кисель Игорь Николаевич – первый заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района г. Бобруйска (0225) 76-52-33 (Коротченя Вячеслав Иванович – первый заместитель главы администрации);

Администрация Первомайского района г. Бобруйска (0225) 77-75-17 (Лоцкий Сергей Васильевич – первый заместитель главы администрации).