Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар

Прямую телефонную линию 17 апреля проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Борисович Страхар. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, ценные бумаги, предпринимательство, труд и заработная плата, занятость, торговля, оказание услуг населению, страховая деятельность, таможенное дело, государственные знаки, драгоценные металлы развитие промышленности, топливно-энергетический комплекс области и его эффективность, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая и инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, стандартизация.