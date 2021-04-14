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Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар

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Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар

Прямую телефонную линию 17 апреля проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Борисович Страхар. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика и анализ,  ценные бумаги, предпринимательство,  труд  и  заработная   плата, занятость, торговля, оказание услуг населению,  страховая   деятельность,  таможенное дело, государственные  знаки, драгоценные металлы развитие промышленности, топливно-энергетический   комплекс  области   и    его эффективность, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая  и  инновационная деятельность,   интеллектуальная    собственность, стандартизация.

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