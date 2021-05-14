Прямую телефонную линию проведет начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД
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22 мая (суббота) начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД РБ полковник милиции Игорь Иванович Драчёв проведет прямую телефонную линию.
Задавайте свои вопросы, которые касаются деятельности Департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии службы по телефону 8 (0222) 64-33-10.
Время проведения с 9.00 до 12.00.
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