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Прямую телефонную линию проведет начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД

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Прямую телефонную линию проведет начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД

22 мая (суббота) начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД РБ полковник милиции Игорь Иванович Драчёв проведет прямую телефонную линию.

Задавайте свои вопросы, которые касаются деятельности Департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии службы по телефону 8 (0222) 64-33-10.

Время проведения с 9.00 до 12.00.

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