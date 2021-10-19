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“Прямую телефонную линию” проведет депутат Палаты представителей

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“Прямую телефонную линию” проведет депутат Палаты представителей

21 октября 2021 года на базе Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО "Белая Русь" с 14.00 до 16.00 по телефону 8(0225)700291 "прямую телефонную линию" проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Вера Владимировна Широкая.

 

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