Прямую линию по теме пенсий за время работы за границей проведет Минтруда и соцзащиты 21 апреля

Прямая телефонная линия по вопросам формирования и реализации пенсионных прав за периоды работы за пределами Беларуси пройдет в Минтруда и соцзащиты 21 апреля, сообщили в ведомстве.

На вопросы по теме формирования и реализации пенсионных прав за периоды работы вне Беларуси ответит начальник управления регулирования пенсионных отношений Елена Гоморова.

Звонки будут приниматься с 11 до 12 часов по телефону в Минске (8-017) 306-38-76.