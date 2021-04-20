Прямую линию по теме пенсий за время работы за границей проведет Минтруда и соцзащиты 21 апреля
mogilevnews 91 0
Прямая телефонная линия по вопросам формирования и реализации пенсионных прав за периоды работы за пределами Беларуси пройдет в Минтруда и соцзащиты 21 апреля, сообщили в ведомстве.
На вопросы по теме формирования и реализации пенсионных прав за периоды работы вне Беларуси ответит начальник управления регулирования пенсионных отношений Елена Гоморова.
Звонки будут приниматься с 11 до 12 часов по телефону в Минске (8-017) 306-38-76.
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