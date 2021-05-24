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“Прямую линию” 29 мая проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар

mogilevnews 44 0

“Прямую линию” 29 мая проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар

"Прямую линию" 29 мая проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Борисович Страхар. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика и анализ,  ценные бумаги, предпринимательство,  труд  и  заработная   плата, занятость, торговля, оказание услуг населению,  страховая   деятельность,  таможенное дело, государственные  знаки, драгоценные металлы развитие промышленности, топливно-энергетический   комплекс области и его эффективность, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая  и  инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, стандартизация.

Одновременно в субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех горрайисполкомах Могилевской области. Вопросы можно будет задать по телефонам:

Бобруйский горисполком – (0225) 68-00-18 (Кисель Игорь Николаевич – первый заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Бобруйска (0225) 76-52-33 (Коротченя Вячеслав Иванович – первый заместитель главы администрации);

Администрация Первомайского района г.Бобруйска (0225) 77-75-17 (Концевая Елена Валерьевна – заместитель главы администрации).

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