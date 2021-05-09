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Прямая трансляция с возложения цветов и венков к монументу Победы в Минске

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Прямая трансляция с возложения цветов и венков к монументу Победы в Минске

11 часов на площади Победы в Минске начнется «Памятный патриотический марафон». В рамках акции «Беларусь помнит!» к монументу возложат цветы.

Участие в церемонии примет Президент Беларуси Александр Лукашенко.

❗️Прямую трансляцию мероприятия смотрите на YouTube-канале «Телеканал ОНТ».

Начало в 11:00.

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