Прямая телефонная линия замначальника областного управления МЧС пройдет 22 мая
mogilevnews 90 0
Прямая телефонная линия заместителя начальника Могилевского областного управления МЧС Дворкина Дмитрия Михайловича пройдет 22 мая. Задать свой вопрос можно будет по телефону 8-0222-22-93-83.
Время проведения с 9.00 до 12.00.
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