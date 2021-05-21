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Прямая телефонная линия замначальника областного управления МЧС пройдет 22 мая

mogilevnews 90 0

Прямая телефонная линия замначальника областного управления МЧС пройдет 22 мая

Прямая телефонная линия заместителя начальника Могилевского областного управления МЧС Дворкина Дмитрия Михайловича пройдет 22 мая. Задать свой вопрос можно будет по телефону 8-0222-22-93-83.

Время проведения с 9.00 до 12.00.

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