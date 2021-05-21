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Прямая телефонная линия пройдет в Территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района

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Прямая телефонная линия пройдет в Территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района

27 мая с 9.00. до 11.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Права и гарантии для лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в законодательстве Республики Беларусь».

На интересующие Вас вопросы ответит юрисконсульт учреждения «ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска» Крискович Олеся Александровна.

Телефон прямой линии: 72-18-96.

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