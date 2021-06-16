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Прямая телефонная линия пройдет в эту субботу в Бобруйском горисполкоме

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Прямая телефонная линия пройдет в эту субботу в Бобруйском горисполкоме

19 июня с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

Игорь Николаевич Кисель, первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68-00-18.

Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов.

Сергей Васильевич Лоцкий, первый заместитель главы администрации Первомайского района г. Бобруйска по тел. 77-75-17.

Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное хозяйство.

Вячеслав Иванович Коротченя, первый заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76-52-33.

Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, содержание и уборка территории района.

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