Прямая линия с начальником Департамента охраны МВД пройдет 2 октября

Как сообщили в ведомстве, вопросы, касающиеся предоставляемых департаментом услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах развития службы охраны, а также иные вопросы по деятельности департамента можно задать по телефону (8-017) 218-55-30.

Время проведения прямой линии с 9.00 до 12.00.