Прямая линия с начальником Департамента охраны МВД пройдет 2 октября
16 0
Прямая телефонная линия с начальником Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковником милиции Александром Шепелевым состоится 2 октября.
Как сообщили в ведомстве, вопросы, касающиеся предоставляемых департаментом услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах развития службы охраны, а также иные вопросы по деятельности департамента можно задать по телефону (8-017) 218-55-30.
Время проведения прямой линии с 9.00 до 12.00.
также
-
В связи с проведением ремонтных работ в Бобруйске изменяется движение автобусов
-
Прямая линия с начальником Департамента охраны МВД пройдет 2 октября
-
День открытых дверей пройдет в Академии Министерства внутренних дел
-
С 1 октября вступает в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии №138
-
Охота на зайца открывается 2 октября в Могилевской области