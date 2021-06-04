Прошло заседание президиума Бобруйского городского Совета депутатов

Заседание президиума Бобруйского городского Совета депутатов прошло 3 июня. В его работе приняли участие депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко и Ирина Рынейская.

На заседании рассмотрели два основных вопроса: об осуществлении государственного контроля за использованием и охраной земель (по наведению порядка на земле) на участках Бобруйска, включенных в границы свободной экономической зоны «Могилев», и о принимаемых мерах субъектами профилактики по предупреждению пьянства и алкоголизма.

Парламентарии проинформировали членов президиума о текущей деятельности Палаты представителей Национального собрания, а также об основных изменениях и дополнениях, внесенных в законодательство республики по вопросам обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.

По официальным данным Бобруйского межрайонного наркологического диспансера на 1.05.2021 в нашем городе проживает и состоит на учете 2722 хронических алкоголика, из них 610 женщин. В этом году, в частности по инициативе сотрудников УВД, в стационарное отделение наркологического диспансера филиала УЗ «БЦБ» было помещено 296 лиц для прохождения добровольного курса лечения от алкоголизма.

– С начала 2021 года на профилактический учет в ООПП УВД поставлено 254 человека, из которых 193 – за административные правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. По материалам, собранным сотрудниками УВД, было осуждено для принудительного лечения от алкоголизма в условиях ЛТП 48 лиц. Было проведено 25 заседаний советов общественных пунктов охраны правопорядка, где было рассмотрено 180 лиц различной профилактируемой категории, из них 56 склонных к насилию в семье, к которым были приняты меры общей и индивидуальной профилактики правонарушений, – отметил в докладе начальник отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома Сергей Рудько.