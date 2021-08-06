Прошла благотворительная акция «Подготовим детей к школе», посвященная памяти почетного гражданина Бобруйска Леонида Рубинштейна

При жизни Леонид Аронович Рубинштейн – почетный гражданин нашего города, поэт, писатель, общественный деятель, инженер завещал своей супруге Галине Кромской оказать материальную помощь нуждающимся детям на подготовку к школе. Сегодня его воля была выполнена.

В магазин ОАО «Славянка» на улице Социалистической по распоряжению администрации Ленинского района были приглашены родители с детьми, чтобы выбрать и приобрести школьную форму. Среди них и бобруйчанка Мария Серченя с сыном Кириллом, который идет в этом году в первый класс.

– Очень приятно. Для нас это большое подспорье, так как в нашей семье пятеро детей. Спасибо администрации Ленинского района за то, что пригласили сюда, и светлая память Леониду Рубинштейну, который позаботился о детках и выразил жаленые помочь им. Это благое дело, – говорит Мария.

Всего помощь будет оказана восьмерым мальчишкам и девчонкам на сумму 900 белорусских рублей. Кроме школьной формы детям приобретут канцтовары. Также на память ребятам были вручены сборники стихов Леонида Ароновича «Счастье жить».

– Мы желаем детям отличной учебы, крепкого здоровья, чтобы они радовали своих родителей и педагогов. И может быть эта акция подтолкнет неравнодушных граждан нашего города тоже оказать содействие детям в подготовке к школе, – отметила Татьяна Курлович, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района.