Прошел торжественный прием делегаций городов-побратимов и партнеров Бобруйска

В теплой и дружеской атмосфере прошел прием председателем Бобруйского горисполкома Александром Студневым официальных делегаций городов-побратимов и партнеров нашего города. Александр Викторович обратился к гостям с приветственным словом.

– Мне сегодня очень приятно вас встречать, потому что пандемия наложила свой отпечаток, и за это непростое время мы немножко соскучились друг по другу. Уверен: те хорошие дружеские отношения, которые связывают нас, только сплотили. И ваше присутствие здесь говорит о том, что наша дружба только укрепилась. Хочу поблагодарить всех, что нашли возможность, чтобы приехать и поздравить Бобруйск с днем рождения. Надеюсь, время, проведенное в нашем городе, оставит самые добрые впечатления. Хорошего вам времяпровождения! – пожелал участникам делегаций глава города.

В праздничные дни в Бобруйске принимают делегации российских городов Наро-Фоминска, Владимира, Мурома, района Сокольники Восточного административного округа Москвы, грузинского Кобулети, молдавских Анений-Ной и Комрата, казахстанского Усть-Каменогорска и израильского Ноф-ха-Галиль. Представители каждой делегации нашли замечательные слова, рассказывая о многолетних дружеских отношениях и партнерском сотрудничестве в различных сферах, обменялись подарками и сувенирами.

В этот день наш город приобрел еще одного друга. Во время торжественного мероприятия был подписан протокол о намерениях по развитию дружественных отношений между Бобруйском и Ноф-ха-Галилем (Израиль). Первый заместитель мэра Ноф-ха-Галиля Александр Гадалкин (к слову, он уроженец города на Березине) рассказал, что планируется наладить сотрудничество в спорте, бизнесе, торговле, туризме.

Также на приеме между Бобруйском и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь было подписано Соглашение о сотрудничестве для присоединения к инициативе «Город, дружественный детям и подросткам».