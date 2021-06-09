Прошел семинар-мастерская по стратегии устойчивого развития Бобруйска

Участниками семинара стали представители органов государственного управления, бизнеса, общественности. Модераторами выступили заведующий Могилевским региональным центром социально-экономических исследований ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь» Алексей Шадраков, заведующая сектором эколого-экономических проблем ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» Надежда Батова, начальник управления экономики Бобруйского горисполкома Ольга Мохначева.

Главная задача – выработать модель устойчивого развития, учитывающую экологическую и цифровую трансформацию процессов развития, обеспечивающую рост качества жизни населения, развитие деловой бизнес-среды, всестороннее гармоничное развитие человека как личности, формирующей гуманное и справедливое общество, а также проявляющей ответственное отношение к окружающей среде, ориентированное на сохранение природных ресурсов для будущих поколений.

Подробности с мероприятия читайте в ближайшем номере «БЖ».

К слову, внести свой вклад в развитие региона может каждый. Проводится конкурс лучших практик по реализации Стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года.

Участниками конкурса могут стать юридические лица любой формы собственности, в том числе, некоммерческие организации; индивидуальные предприниматели; местные органы власти и/или их структурные подразделения; инициативные группы населения, разрабатывающие и реализующие инициативы и проекты в партнерстве с местными органами власти, иными организациями.

Проекты могут быть представлены в трех номинация:

- «Лучшая идея проекта по реализации СУР-2035» (описание идеи будущего проекта, направленного на успешную реализацию СУР-2035. Идея будущего проекта – это краткое описание проекта);

- «Лучший реализованный проект по достижению СУР-2035» (описание проекта, который реализован или завершается в год проведения конкурса на территории Могилевской области, результаты которого вносят вклад в достижение СУР-2035);

- «За значительный вклад в реализацию СУР-2035» (описание деятельности участника конкурса, который внедрил и осуществляет свою деятельность, основываясь на ЦУР, и вносит вклад в реализацию СУР-2035).

Также бобруйчане могут принять участие в анкетировании для определения ключевых направлений местной стратегии устойчивого развития города на нашем сайте.