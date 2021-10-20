Прошел флешмоб ко дню рождения БМООСП
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В рамках республиканской акции «Молодежь за безопасность» работники Бобруйского ГРОЧС вместе с ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска» провели флешмоб ко дню рождения БМООСП.
В мире существует множество языков, но именно язык тела объединяет все народы на планете. Танцем можно выразить то, что не передаст ни одно слово. Так с помощью танца юные спасатели из Бобруйска выразили свою любовь к организации и поздравили ее с юбилеем. Выступление собрало немало зрителей, а все мероприятие прошло под хэштегом #БМООСП_20.
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