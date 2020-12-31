ПРООН представила Доклад о человеческом развитии

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Программой развития ООН в онлайн-формате была проведена презентация тридцатого юбилейного Доклада о человеческом развитии 2020 (за 2019 год) под названием «Новый рубеж: человеческое развитие и антропоцен».

В новом докладе помимо традиционных показателей Индекса человеческого развития (ИРЧ) представлены два экспериментальных элемента: объем выбросов двуокиси углерода и ресурсозатраты страны. По заявлению ПРООН, в процессе достижения высоких показателей экономического развития страны оказывают колоссальное давление на природу, поэтому для достижения Целей устойчивого развития и сохранения планеты для будущих поколений необходимо сосредоточиться на развитии «зеленой экономики».

Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод о росте показателей Беларуси в 2019 году по общему ИЧР (0,823) и по индикатору валового национального дохода на душу населения (18,546 долларов США) (в 2018 году – 0,817 и 17,039 соответственно).

В рейтинге ИЧР Беларусь за 2019 год заняла 53-е место, сохранив за собой место в категории стран с очень высоким уровнем человеческого развития. Понижение на три позиции по сравнению с предыдущим результатом (50-е место) не связано с изменением качественных показателей развития страны, которые либо сохранились на прежнем уровне, либо выросли, как например, ВНД (валовой национальный доход). Такая ситуация связана с ростом ряда показателей ИЧР некоторых других государств, которые раньше занимали позиции в рейтинге ниже, чем Беларусь. В частности, в связи с ростом ВНД к таким странам относятся Румыния, Черногория, Палау.

В тройку лидеров по уровню ИЧР за 2019 год вошли Норвегия

(1-е место), Исландия (2-е место), Швейцария (3-е место).

Из государств – участников СНГ по ИЧР за 2019 год Беларусь опередили только Казахстан (51-е место) и Россия (52-е место); Украине принадлежит 74-е место, Армении – 81-е, Азербайджану – 88-е, Молдове – 90-е, Узбекистану – 106-е, Туркменистану – 111-е место, Кыргызстану – 120-е место, Таджикистану – 125-е место.

По индикатору ВНД Беларусь (18,546 долларов США) сохранила третье место в СНГ после России (26,157 долларов США) и Казахстана (22,857 долларов США), существенно опережая все остальные страны – участницы Содружества.

По индикатору ожидаемой продолжительности жизни Беларусь (74,8 года) занимает второе место среди стран – участниц СНГ, уступая лишь Армении (75,1 года).

Индикатор уровня образования включает в себя два показателя:

по показателю ожидаемой продолжительности обучения Беларусь (15,4 года) занимает второе место, уступая лишь Казахстану (15,6 лет);

по показателю средней продолжительности обучения Беларуси (12,3 года) принадлежит лидирующая позиция в СНГ.

По индикатору гендерного неравенства Беларусь занимает

31-е место (Казахстан – 44, Россия – 50).

В новом докладе помимо традиционных показателей Индекса человеческого развития представлены объем выбросов двуокиси углерода и ресурсозатраты страны.

В случае учета двух новых, экспериментальных показателя скорректированный Индекс человеческого развития с учётом давления на планету (ИЧРД), который отражал бы прогресс в благосостояния людей, степень ослабления давления на планету более 50 стран (например, Австралия, Сингапур, Канада, США, Люксембург, Эстония, ОАЭ, Кувейт и др.) выбыли бы из группы стран с очень высоким уровнем развития из-за своей зависимости от ископаемых видов топлива и объемов ресурсозатрат.

В то же время такие страны, как Коста-Рика и Панама, перемещаются вверх, по меньшей мере, на 30 позиций.

Беларусь с учетом индекса по объемам выбросов двуокиси углерода (0,901) и индекса ресурсозатрат (0,997) переместилась бы вверх на 33 позиции и заняла бы 20 место.