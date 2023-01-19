Проходит выездной семинар-практикум для председателей районных и городских исполнительных комитетов Могилевской области

Власть должна честно и откровенно решать вопросы людей, ведь она служит народу и работает для него. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время выездного семинара-практикума для председателей районных и городских исполнительных комитетов Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Сергеенко, в начале года перед управленцами традиционно ставятся задачи с учетом требований главы государства, дается оценка социально-экономическому развитию за прошедший период. В процессе совещания доводится информация о тех новациях в законодательстве, которые председатели городских и районных исполнительных комитетов должны использовать в своей работе. Кроме того, предъявляются требования по подбору кадров и формированию резерва на должности, включенные в реестр главы государства и областные реестры; затрагиваются вопросы информационной и идеологической работы в коллективах, развития социальной сферы. То есть охватываются все направления развития регионов, которые присутствуют в их работе на местах.

"В районах - сила государства, поэтому важно проводить такие мероприятия, - подчеркнул Игорь Сергеенко. - Сегодня состоялся живой обмен мнениями, в том числе и по другим вопросам. Это также хорошая возможность непосредственно самим руководителям пообщаться между собой, обменяться опытом, взять на вооружение лучшие примеры. Звучала и критика, ведь сегодня кадрам предъявляются высокие требования, с них большой спрос за свою работу, которую оценивают и люди. В том числе важно, как ведется работа с обращениями граждан, какие их интересуют вопросы. Власть должна честно и откровенно решать их проблемы, находить для этого варианты, ведь именно власть служит народу и работает для него".

Тема недельного семинара - "Эффективность системы государственного управления в современных условиях и роль руководителей местных исполнительных и распорядительных органов в ее повышении". Мероприятие проходит на базе спортивно-оздоровительного центра "Рудея" Могилевского училища олимпийского резерва Чаусского района. Спектр вопросов разнообразный - от изменений в законодательной базе и социально-экономического развития до вопросов жилищно-коммунального хозяйства. В качестве спикеров выступают специалисты областного исполнительного комитета, ученые Национальной академии наук, преподаватели Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. В числе приглашенных гостей также председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко. Перед участниками семинара выступили видные общественные деятели, среди которых глава правления РГОО "Знание" Вадим Гигин.

"Нам также рассказывают основные новшества законодательства, которые произошли в 2023 году, - отметила председатель Белыничского райисполкома Ольга Пристромская. - Чтобы принимать правильные управленческие решения и активно работать по всем направлениям, нам необходимо быть в курсе всех нововведений и изменений законодательства. Программа очень насыщенная, мы занимаемся целый день. Такие мероприятия действительно необходимо проводить, они показывают свою практическую пользу в работе и особенно важны для руководителей".

По мнению председателя Бобруйского горисполкома Игоря Киселя, на семинаре можно получить не только теоретические знания, но и практические навыки. "Председатели городских и районных исполнительных комитетов в основном являются практиками, поэтому нам очень важно получить разъяснения некоторых моментов, которые постоянно возникают в нашей работе. Мы можем их обсудить с коллегами, подискутировать на разные темы. Это дает нам больше опыта и знаний, которые будут доведены на местах и использоваться в повседневной работе. Важно понимать направление, в котором всем нам необходимо двигаться в каждой из сфер - культуре, образовании, экономике, строительстве. Именно для этого и проводится такая учеба", - сказал он.