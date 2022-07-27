Стала известна программа праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота в Бобруйске.
Сбор личного состава Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский Союз военных моряков» у главного входа в филиал Белорусского национального технического университета «Бобруйский государственный автотранспортный колледж», посещение музея Днепровской военной флотилии.
Филиал Белорусского национального технического университета «Бобруйский государственный автотранспортный колледж».
31 июля в 09.00–09.40.
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Построение личного состава общественного объединения «Белорусский Союз военных моряков», вынос Флага Военно-Морского Флота.
Филиал Белорусского национального технического университета «Бобруйский государственный автотранспортный колледж».
31 июля в 09.40–10.30.
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Переезд личного состава Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз военных моряков» от филиала Белорусского национального технического университета «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» к памятному знаку морякам Днепровской военной флотилии.
31 июля в 10.30–10.55.
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Возложение венков и цветов к Мемориальному памятному знаку в честь моряков Днепровской военной флотилии, принимавших участие и погибших при освобождении города Бобруйска, митинг.
Мемориальный памятный знак в честь моряков Днепровской военной флотилии, принимавших участие и погибших при освобождении города Бобруйска.
31 июля в 11.00–11.40.
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Переезд в район дочернего унитарного предприятия «Санаторий имени В.И.Ленина».
31 июля в 11.40–12.00.
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Спуск на воду реки Березина венка в память погибших моряков и кораблей.
Пляж дочернего унитарного предприятия «Санаторий имени В.И.Ленина».
31 июля в 12.00–13.00.
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Подготовил Виктор ЧАБАН. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА, из архива «БЖ».