Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, в Бобруйске

Площадь Победы

11.00



Торжественная церемония возложения цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь

ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск», улица Карбышева

14.00



Флешмоб «Я люблю Беларусь»

14.30

Конкурс «Автоледи – 2021»

17.00–23.00

Работа предприятий торговли и общественного питания

18.00–20.00

Работа тематических площадок, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства

18.00–20.00,

22.00-22.55

Праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь

20.00–22.00

Хит-парад ди-джеев

22.55–23.00

Акция «Споем Гимн вместе»