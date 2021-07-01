0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, в Бобруйске

13 0

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, в Бобруйске

Площадь Победы
11.00

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь

ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск», улица Карбышева
14.00

Флешмоб «Я люблю Беларусь»

14.30

Конкурс «Автоледи – 2021»

17.00–23.00

Работа предприятий торговли и общественного питания

18.00–20.00

Работа тематических площадок, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства

18.00–20.00,
22.00-22.55

Праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь

20.00–22.00

Хит-парад ди-джеев

22.55–23.00

Акция «Споем Гимн вместе»

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿