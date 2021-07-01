Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, в Бобруйске
13 0
Площадь Победы
11.00
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск», улица Карбышева
14.00
Флешмоб «Я люблю Беларусь»
14.30
Конкурс «Автоледи – 2021»
17.00–23.00
Работа предприятий торговли и общественного питания
18.00–20.00
Работа тематических площадок, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства
18.00–20.00,
22.00-22.55
Праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
20.00–22.00
Хит-парад ди-джеев
22.55–23.00
Акция «Споем Гимн вместе»
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