Программа праздничных мероприятий ко Дню народного единства

13 сентября пройдет общественно-политический марафон «17 граней единства» в театре им. В.И. Дунина-Марцинкевича, во Дворце искусств состоится праздничный концерт вокально-инструментального ансамбля «Песняры», а для любителей активного образа жизни – спортивный праздник «Вместе мы – сила!».

14 сентября интеллектуалы смогут прокачать свой мозг, приняв участие в марафоне знаний «Беларусь – страна единства и согласия», который проведут в библиотеках. Депутаты Бобруйского городского Совета депутатов, члены Молодежного парламента и молодые специалисты встретятся на диалоговой площадке «Единство молодежи – перспектива развития страны»: местом проведения дискуссий станут горрайотдел по чрезвычайным ситуациям и Бобруйский мясокомбинат.

Региональный форум «Становление молодой семьи на основе преемственности традиций» состоится 15 сентября в Бобруйской епархии БПЦ, Дом православной культуры.

Открытый диалог «Сила Беларуси — в единстве народа» пройдет на базе Бобруйской центральной больницы 15 сентября, а в Молодежном парке в этот же день молодежь города приглашает на флешмоб «Память в сердце».

Общественно-политический марафон «17 граней единства» пройдет во Дворце искусств 15 сентября.

Велопробег «Мы едины» стартует 17 сентября от братской могилы, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 (ул.Еловики). Концертная программа «В единстве наша сила» ждет всех в этот же день в Молодежном парке.

Тематические информационные часы, выставки рисунков, встречи в трудовых коллективах будут длиться всю праздничную неделю на безе предприятий города и кинотеатров «Товарищ» и «Мир»).