Проголосовать за белорусскую марку на международном конкурсе приглашает Белпочта

Ассоциация государственных почтовых операторов Европы (PostEurop) проводит конкурс на лучшую почтовую марку, выпущенную по программе «Европа». Тема 2021 года — «Исчезающие виды национальной дикой природы». Беларусь представляеит марка, выпущенная Министерством связи и информатизации РБ, отпечатанная в Бобруйской типографии им.Непогодина». Авторы (дизайнер и исполнитель) - Александр Митянин и Марина Витковская. На почтовой марке изображен европейский хомяк.

Данный вид млекопитающего включен в Приложение II Бернской конвенции, Директиву Европейского союза о местах обитания, в Красную книгу Республики Беларусь (категория охраны III).

Поддержать белорусскую марку можно до 9 сентября. Для этого нужно зайти на сайт PostEurop, выбрать страну, марку, нажать «Проголосуйте за эту марку».