Профсоюзная конференция с обсуждением Конституции прошла на ОАО «ТАиМ»

На ОАО "ТАиМ" 6 января состоялась профсоюзная конференция с участием председателя профсоюза "БЕЛПРОФМАШ" Валерием Курсевичем и председателя Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмилой Балакер.

В ходе мероприятия участники профсоюзной конференции обсудили вопросы соблюдения нанимателем коллективного договора, оздоровления и материального стимулирования сотрудников, активизации культурно-массовой работы. На собрании также отчитались о проделанной работе, озвучили планы на новый год и внесли конструктивные предложения по деятельности профсоюза.

Валерий Курсевич отметил успешную работу профсоюзной организации на промпредприятии:

- Профсоюз "БЕЛПРОФМАШ" силен именно благодаря таким профсоюзным организациям, как ваша. Не зря девиз профсоюзов: "Мы - вместе!". Мы сильны, когда мы едины, и это позволяет достигать таких высоких результатов и показателей.

Валерий Курсевич подробно остановился и на обсуждении темы, которая стала сегодня лидирующей в белорусском обществе - изменения и дополнения в главный закон страны и предстоящий Референдум. Зал совещаний предприятия стал в этот день диалоговой площадкой по обсуждению важнейшего политического события.

- Я считаю очень важным сохранение основных социальных гарантий, - подчеркнул Валерий Викторович. - Существенно и то, что они расширились, добавлены гарантии, касающиеся детей-сирот, пенсионеров, социально уязвимых категорий граждан. Усиление роли представительной власти, придание нового статуса Всебелорусскому народному собранию укрепляет роль народовластия в нашей стране. Есть положительные изменения и в молодежной политике. И это лишь часть новшеств. Изучайте проект Конституции, обсуждайте его, приходите на Референдум. Важно каждому принять участие, ведь в этом заложено наше будущее!