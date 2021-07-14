Профсоюзная «горячая линия» о несоблюдении температурного режима нанимателями работает в Могилеве

С начала лета на горячую линию ФПБ поступило свыше 100 обращений: работники жалуются на невыносимые условия труда в жару. Каждое из них берется на контроль.

Например, одна из жалоб поступила из Бобруйска (завод тракторных деталей и агрегатов). Работница цеха №3 рассказала, что в ее подразделении температура в помещении выше 30 °Ϲ, из питьевых фонтанчиков идет горячая вода, а автоматы с охлажденной водой сломаны.

– При посещении предприятия мы зафиксировали, что температура в производственных помещениях действительно превышает допустимые параметры (на термометре +31_+32°Ϲ), – отметил главный техинспектор труда ФПБ Павел Манько. – После мониторинга на заводе появилось распоряжение, которое определило ряд дополнительных мер, в том числе по предотвращению ухудшения здоровья людей. Также на предприятие завезли булилированную воду и отремонтировали автоматы с охлажденной.

Подобные ситуации зафиксированы и на некоторых других предприятиях. В течение месяца техинспекция ФПБ выезжала в организации по поступившим обращениям, чтобы проверить соблюдение температурного режима. В каждом случае выполнение всех выданных рекомендаций контролируется профсоюзами.

– При температуре воздуха на рабочих местах выше допустимых величин (от 26°Ϲ до 28°Ϲ) в зависимости от выполняемых работ микроклиматические условия должны рассматриваться как вредные и опасные. Следовательно, наниматель обязан предусмотреть меры защиты людей. Речь идет о дополнительных перерывах, кондиционировании воздуха, воздушном душировании, применении специальных СИЗ, доступе в помещения для отдыха и душевые при их наличии, смещении рабочего времени с учетом вредных условий, – подчеркнул Павел Манько. – Мы обращаем внимание всех нанимателей на то, что подвергать опасности здоровье и игнорировать вопросы охраны труда профсоюзы не позволят. Мы сработаем оперативно.

Если на вашем рабочем месте есть проблемы с соблюдением норм техники безопасности и нарушается температурный режим, сообщайте на горячую линию ФПБ по телефонам в Минске (8-017) 203-90-48 и 356-89-37, а также в аналогичные «горячие линии» открыты во всех отраслевых и областных объединениях - в Могилевской области (8-0222) 65-36-93.

- Техническая инспекция труда сразу выедет на место, зафиксирует нарушение и заставит нанимателя предпринять необходимые меры и позаботиться о вашем здоровье, - резюмировал собеседник.

mogilevnews.by