Профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости» пройдет в Бобруйске 11 февраля

«Согласно решению Бобруйского горисполкома от 21 января 2022 г. № 2-28 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории города Бобруйска» в связи с проведением профилактической антиалкогольной акции «День трезвости», направленной на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними ограничить 11 февраля 2022 г. (с 00.00 по 24.00) продажу алкогольных напитков, ­за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив».