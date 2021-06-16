Проект спасателей «С Огоньком!» на Радио Zефир FM стал лучшим в области
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В областном конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений МЧС в номинации «Лучший проект» первое место заняла радиостанция Zефир FM, на волнах которой звучит шоу бобруйских спасателей «С Огоньком!».
– Освещение в средствах массовой информации вопросов безопасности очень важно. Сегодня до людей нужно доносить те проблемы, которые существуют в обществе. И, конечно же, радио имеет широкую аудиторию слушателей. Соответственно, охват этих вопросов очень широкий, что не может нас не радовать, – подчеркнул начальник БГРОЧС Андрей Бабин.
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