Проект спасателей «С Огоньком!» на Радио Zефир FM стал лучшим в области

В областном конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений МЧС в номинации «Лучший проект» первое место заняла радиостанция Zефир FM, на волнах которой звучит шоу бобруйских спасателей «С Огоньком!».

– Освещение в средствах массовой информации вопросов безопасности очень важно. Сегодня до людей нужно доносить те проблемы, которые существуют в обществе. И, конечно же, радио имеет широкую аудиторию слушателей. Соответственно, охват этих вопросов очень широкий, что не может нас не радовать, – подчеркнул начальник БГРОЧС Андрей Бабин.