0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Проект спасателей «С Огоньком!» на Радио Zефир FM стал лучшим в области

28 0

Проект спасателей «С Огоньком!» на Радио Zефир FM стал лучшим в области

В областном конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений МЧС в номинации «Лучший проект» первое место заняла радиостанция Zефир FM, на волнах которой звучит шоу бобруйских спасателей «С Огоньком!».

– Освещение в средствах массовой информации вопросов безопасности очень важно. Сегодня до людей нужно доносить те проблемы, которые существуют в обществе. И, конечно же, радио имеет широкую аудиторию слушателей. Соответственно, охват этих вопросов очень широкий, что не может нас не радовать, – подчеркнул  начальник БГРОЧС Андрей Бабин.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿