Продолжительные выходные ждут белорусов в мае

В мае все праздничные дни выпадают в этом году на выходные.

Первомай в этом году пришелся на субботу, в этот день у многих белорусов выходной и так.

Пасха в мае выпала на 2-е число – это воскресенье. После Пасхи белорусы начнут готовиться к 9 мая – День Победы в этом году выпал на воскресенье.

Отдыхать белорусы будут 8, 9, 10 и 11 мая. Перенос рабочего дня с 10 на субботу 15 мая был утвержден Совмином.

Радуницу белорусы отметят 11 мая. В мае будет всего 20 рабочих дней и 11 выходных. С учетом всех праздничных дней и переноса отдыхать в мае белорусы будут 1 и 2, 8-11, 16, 22 и 23, 29 и 30.