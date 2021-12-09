Продажу пиротехнических изделий снова разрешили в Беларуси

В преддверии новогодних и рождественских праздников в Беларуси снова разрешили продажу пиротехнических изделий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 декабря 2021 года № 688, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями был введен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 2020 г.ода № 475 «Об обороте пиротехнических изделий», которое теперь утратило силу.