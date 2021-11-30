Привет, я лисичка. Давай дружить. Как педофилы втираются в доверие к детям с помощью мультяшных героев

Эти безобидные слова могут прийти личным сообщением в социальной сети любому ребенку. Может показаться, что одногодка хочет найти себе друга. Но не стоит обманываться: за такими словами может скрываться взрослый человек, чьи сексуальные фантазии завязаны на малолетних детях. И чем дольше продолжается общение, тем большее влияние он оказывает на ничего не подозревающую жертву.

Спасительная анонимка

Такие изображения присылал ветковский

педофил восьмилетней девочке из Гомеля

За десять месяцев этого года педофилы совершили 155 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (118 за аналогичный период 2020-го). Пострадали 89 детей, из них 27 малолетних. Наиболее частыми объектами посягательств становились девочки – 71, рассказал заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома Денис Глебцов.

Это имеет свое объяснение. Правоохранительные органы проводят усиленную работу совместно с учреждениями образования и здравоохранения по профилактике и пресечению подобных случаев. Иными словами, если учителям или врачам становится что-то известно о противоправных действиях в отношении ребенка, они передают информацию в милицию для дальнейшей проверки.

Например, в детскую поликлинику в Чечерске обратился отец вместе с семилетней дочерью – девочка категорически отказывалась возвращаться к матери (родители в разводе). В ходе беседы психолог выяснила, что с ребенком предположительно совершались насильственные действия сексуального характера: на рисунках девочки явно выражены части тела, а при изображении семьи она зачеркивала себя. При общении с правоохранителями в дружественной детям комнате при управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области девочка подтвердила этот факт. Милиция инициировала проверку, оказалось, что совращал ребенка сожитель матери, после того как оба взрослых употребляли спиртное.

Также обращаются и неравнодушные граждане. Кто-то прислал анонимное сообщение о том, что в одной из деревень Наровлянского района мужчина на протяжении двух лет насиловал своих малолетних дочерей. Этот факт подтвердился, преступник получил заслуженное наказание, добавил Денис Глебцов.

Даже тюрьма не исправила

В целом портрет современного педофила меняется: преступники помолодели. Они начинают заниматься растлением детей с 20 лет и продолжают в среднем до 40. Зато их психологические характеристики остались неизменными: необщительные, замкнутые, неженатые, без друзей. Могут встречаться как среди неработающих, так и бизнесменов.

В поле зрения милиции чаще всего попадают лица, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений. Пример есть в Добруше. 49-летний местный житель, выйдя на свободу, стал жить в 200 метрах от школы. Периоди­чески знакомился с мальчиками, особенно из неблагополучных семей, предлагал выпить и покурить.

Приглашал к себе домой или выехать на природу, катал на машине по городу. В процессе вовлекал в действия сексуального характера, фотографировал мальчиков обнаженными, просил присылать подобные снимки, а потом распространял их через соцсеть «ВКонтакте».

В отношении педофила возбуждено 17 уголовных дел, всего он совратил шестерых детей, самому младшему из которых было 11 лет. Мужчина настолько сильно влиял на ребят, что один из них даже вступал в половую связь со своим младшим братом.

Интернет-фотограф

В последнее время благодатной почвой для педофила стали интернет и социальные сети, поскольку в этой среде можно какое-то время оставаться анонимным и узнать максимум информации о жертве по ее личной страничке. Особенно преступника интересует, в каких группах по интересам состоит несовершеннолетний – танцы, игры, песни, театр и многие другие. Нередко, собирая сведения, он связывается с одноклассниками жертвы, притворяясь общим знакомым. Все это делается для того, чтобы придать себе вид некой осведомленности о жизни ребенка и втереться к нему в доверие.

Обычно переписка с жертвой ведется через фейковую страницу в соцсети, чтобы никто не заподозрил неладное. Так поступал злоумышленник из Бобруйска. Под видом малоизвестного фотографа одного российского агентства он находил в странах СНГ девочек, которые занимаются модельным бизнесом, и предлагал помощь в продвижении по карьерной лестнице. Ничего не подозревающие девочки отправляли ему портфолио, а в ответ получали фразы: «Мы провели конкурс, и твои фото выиграли среди сотен других кандидаток. Будем тебя продвигать». В подтверждение своих слов присылал подарки: дешевые китайские фены, плойки и колготки. Далее начинал требовать фото в купальниках, а потом и обнаженные.

Поскольку действия преступника были заранее спланированы и длились не один месяц, девочки не понимали, что стали жертвами противоправных действий. А когда начинали что-то подозревать, педофил угрожал, что покажет снимки родителям, друзьям, учителям. Таким образом дети попадали в зависимость и выполняли все непристойные требования преступника.

По словам старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома Дмитрия Шалобасова, как показывает практика, обещания не публиковать обнаженные снимки педофил не держит: рано или поздно фотографии несовершеннолетних оказываются в Сети.

Мультяшка 18+

Сейчас среди молодежи распространена аниме-культура. В социальных сетях можно найти различные группы по тем или иным направлениям этой сферы. В частности, есть сообщества, где участникам нравится изображать себя в качестве антропоморфных животных и вести переписку с единомышленниками в соответственном ключе: «Привет, я лисичка. Давай дружить. Привет, я собачка. Меня зовут…». Далее идет обмен изображениями аватаров (рисунками животных) и общение.

В одной из таких групп обитал и 23-летний педофил из Ветков­ского района. Он начал переписываться с восьмилетней девочкой из агрогородка Урицкое, притворяясь десятилетним мультипликационным художником, который может якобы нарисовать и подарить аватар. Общение шло в виде игры «лисичка – собачка», поэтому ребенок довольно быстро в нее втянулся и не осознал, что с ним ведут ролевую игру сексуального характера: педофил стал присылать картинки героев с дорисованными частями тела и словесно описывать, чем занимаются персонажи друг с другом. В дальнейшем нашел девочку в реальной жизни и совратил в школьном туалете.

Другую свою 14-летнюю «лисичку» ветковчанин нашел в Гомеле. Сценарий был аналогичным, только с этой жертвой преступник жил половой жизнью в течение двух лет.

В отношении педофила возбуждено 26 уголовных дел. С 2018 года от его действий пострадало как минимум 12 несовершеннолетних и малолетних детей. В данный момент расследование продолжается.

– В ряде случаев ребенок не понимает, что участвует в виртуальном половом акте. Но учитывая, что дети сейчас взрослеют рано, многие осознают, что происходит, и все равно продолжают «играть», – отметил Дмитрий Шалобасов. – Некоторые несовершеннолетние даже преследуют материальный интерес.

Боюсь, что сделают виноватой

В наше время подростки прекрасно понимают, что вступать в половые контакты до 16 лет запрещено. Но многим хочется побыстрее вкусить запретный плод, поэтому они подписываются на сомнительные группы в соцсетях, пересылают свои интимные снимки, ведут переписку на темы 18+. Только не понимают, что виртуальное общение на сексуальные темы – то же самое, что преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. А обнаженные фотографии, пересылаемые по Сети, индексируются и остаются в виртуальной среде навсегда. К слову, за 10 месяцев задокументировано 43 факта развратных действий в интернете (в прошлом году 16).

Еще опаснее то, что дети боятся говорить родителям о вступлении в такую беседу и не могут ее прекратить. Их главный страх: взрослые станут ругать. По словам Дмитрия Шалобасова, в большинстве случаев так и происходит: начинаются оскорбления, угрозы заблокировать интернет, отобрать мобильный телефон и прочее.

Если родители заметили, что ребенок стал замкнутым, установил пароли на телефон и общается с подозрительным человеком, особенно по ночам, не нужно сразу устраивать скандалы. Лучше начать разговор издалека и постепенно попытаться разговорить. Если беседа не получается, стоит обратиться за помощью к специалистам – учителям, психологам. Также полезно изучить сайт kids.pomogut.by. Там собрана вся информация, которая поможет справиться с подобной ситуацией.

Виктория Кашпур

gomel.mvd.gov.by.