Приняты дополнительные меры по развитию агроэкотуризма

Указом Главы государства от 4 февраля 2021 г. № 40 предусмотрено принятие дополнительных мер по развитию в стране деятельности в сфере агроэкотуризма, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Соответствующие изменения вносятся в указы:

от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь»;

от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма».

В числе нововведений:

продление до 2025 года существующих условий ведения хозяйственной деятельности в сфере агроэкотуризма – предоставление ОАО «Белагропромбанк» кредитов в сумме до 2000 базовых величин (в расчете на одного субъекта агроэкотуризма за весь период кредитования) на срок до пяти лет (физлицам – до семи лет) в белорусских рублях под 5 % годовых;

предоставление права субъектам агроэкотуризма осуществлять деятельность по оказанию соответствующих услуг на территории двух агроэкоусадеб;

уточнение порядка уплаты сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

уточнение порядка прекращения указанной деятельности и предоставления отчетности.

«Данные меры приняты в целях улучшения занятости и условий жизни граждан в сельской местности, совершенствования сельской инфраструктуры», – сообщили в пресс-службе Главы государства.

Указ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.