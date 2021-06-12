Принятие военной присяги состоялось на базе 147-го зенитного ракетного полка
138 0
+2
+2
Читайте
также
также
-
Принятие военной присяги состоялось на базе 147-го зенитного ракетного полка
-
На страже нашей безопасности: 55-летний юбилей почетной службы
-
В Бобруйске прошли выпускные вечера
-
В рамках мобилизационных учений объединенный городской военный комиссариат провел стрельбы
-
На базе Центра досуга и творчества прошел районный праздник детства, радости и улыбок «Солнышко светит, и смеются дети» (обновлено)
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости