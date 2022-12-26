Принять участие в акции «Новогодняя открытка» приглашает Белпочта в Могилеве и Бобруйске 27 декабря

27 декабря (вторник) клиенты РУП «Белпочта» могут поздравить своих родных и близких с наступающими праздниками. Почтовые карточки с добрыми и теплыми пожеланиями адресатам с заботой бесплатно доставят работники предприятия по всей стране.

В Могилевской области к акции присоединяются два отделения почтовой связи:

- в Могилеве - ОПС №30 (ул.Первомайская, 28, почтовая лавка «Штемпель»);

- в Бобруйске - ОПС №27 (ул.Минская, 21).

Время проведения акции с 11 до 12 часов.