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Принять участие в акции «Новогодняя открытка» приглашает Белпочта в Могилеве и Бобруйске 27 декабря

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Принять участие в акции «Новогодняя открытка» приглашает Белпочта в Могилеве и Бобруйске 27 декабря

27 декабря (вторник) клиенты РУП «Белпочта» могут поздравить своих родных и близких с наступающими праздниками. Почтовые карточки с добрыми и теплыми пожеланиями адресатам с заботой бесплатно доставят работники предприятия по всей стране.

В Могилевской области к акции присоединяются два отделения почтовой связи:

- в Могилеве - ОПС №30 (ул.Первомайская, 28,  почтовая лавка «Штемпель»);

- в Бобруйске - ОПС №27 (ул.Минская, 21).

Время проведения акции с 11 до 12 часов.

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