0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Принять участие в акции «С Днем Независимости, Беларусь!» приглашает Белпочта 3 июля

61 0

Принять участие в акции «С Днем Независимости, Беларусь!» приглашает Белпочта 3 июля

В выделенных отделениях почтовой связи страны Белпочта проведет акцию «С Днем Независимости, Беларусь!»

3 июля (суббота)  в рамках празднования каждый желающий сможет приобрести почтовые карточки и написать в адрес ветеранов, своих родных и друзей теплые и добрые строки с пожеланиями, которые сотрудники предприятия бесплатно доставят адресатам в любой уголок Беларуси.

В Могилеве акция пройдет с 9.30 до 11.00 в ОПС № 30 (ул. Первомайская, 28, почтовая лавка «Штемпель»).

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿