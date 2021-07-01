Принять участие в акции «С Днем Независимости, Беларусь!» приглашает Белпочта 3 июля
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В выделенных отделениях почтовой связи страны Белпочта проведет акцию «С Днем Независимости, Беларусь!»
3 июля (суббота) в рамках празднования каждый желающий сможет приобрести почтовые карточки и написать в адрес ветеранов, своих родных и друзей теплые и добрые строки с пожеланиями, которые сотрудники предприятия бесплатно доставят адресатам в любой уголок Беларуси.
В Могилеве акция пройдет с 9.30 до 11.00 в ОПС № 30 (ул. Первомайская, 28, почтовая лавка «Штемпель»).
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