Прими участие в озеленении родного города!

В минувшую пятницу, 17 сентября, в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства, сотрудники Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с сотрудниками ГЛХУ «Бобруйский лесхоз», Бобруйской межрайонной лаборатории аналитического контроля и преподавателями ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г.Бобруйска» приняли участие в акции по посадке деревьев. Было посажено 26 саженцев клена на территории, прилегающей к Ледовому Дворцу «Бобруйск-Арена» по адресу ул.Карбышева, 11 в г. Бобруйске.

И это только начало, ведь осень – благоприятное время для посадки деревьев, а уровень озеленения города Бобруйска ещё не достиг необходимого минимума (40%). Теперь субботники и акции по посадке деревьев будут проходить регулярно почти да конца осени.

В связи с этим, Бобруйская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает всех желающих принять участие в озеленении своего города. Предложения от граждан, организаций, трудовых коллективов о совместном участии в посадках деревьев и кустарников принимаются Бобруйской горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: 213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 95А, либо по электронной почте inspekciya@mogilev.by. Тел. 74-54-57.