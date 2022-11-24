Применение закона о здравоохранении обсудили в Палате представителей

Сегодня в Палате представителей состоялось заседание круглого стола на тему "Здравоохранение сегодня: законодательное регулирование и правоприменительная практика", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Самое главное в нашей жизни - это мир на земле и здоровье каждого человека. Особенно актуальным этот вопрос стал, начиная с 2020 года, во время пандемии коронавирусной инфекции. И именно в 2020 году мы приняли новую редакцию закона о здравоохранении, и сегодня мы поговорим, как он работает. Для чего нам с вами это знать? Только, наверное, в нашей отрасли нет пока кодекса о здравоохранении, но над ним ведется очень активная работа. И, если говорить о той редакции закона о здравоохранении, которую мы с вами приняли совсем недавно, там было очень много новаций, и нам нужно знать, как они работают, для того чтобы значительно проще шли все положения, которые мы с вами пропишем и примем в кодексе о здравоохранении", - рассказала председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак.

По ее словам, в обновленной редакции закона о здравоохранении особое место отведено качеству оказания медицинской помощи. "Закон говорит о том, как оценить его, как провести экспертизу качества, как должны быть оснащены организации системы здравоохранения на разных уровнях. Должны выполняться одинаковые операции, одинаковые диагностические манипуляции, либо они должны быть какими-то разными. Мы говорим об информатизации здравоохранения, которая набирает обороты из года в год. Как для врачей, так и для пациентов очень важно, чтобы их при необходимости проконсультировал специалист более высокого уровня, и хочется, чтобы это сделали быстро. Потому что мы с вами знаем, что некоторые заболевания протекают так, что счет идет на часы и даже на минуты, и ехать куда-то на другой уровень совершенно нет времени. Мы знаем, что пересмотрены полностью подходы к выписке рецептов, к эпикризам. То есть на сегодняшний день все это можно сделать в интернете. Система здравоохранения перешла в интернет-пространство, что повысило качество оказываемой помощи и ускорило ее", - дополнила депутат.

В заседании приняли участие депутаты Палаты представителей, а также представители Министерства здравоохранения, Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Белорусского Красного Креста.

В рамках мероприятия обсуждена практика применения изменений, внесенных в закон "О здравоохранении" в 2020 году. В частности, заслушана информация, касающаяся оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения, осуществления государственного социального заказа в области здравоохранения, информационного обеспечения в сфере здравоохранения, а также рассмотрены возникающие проблемы и пути их решения, в том числе посредством дальнейшего совершенствования законодательства о здравоохранении.