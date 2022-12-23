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Приглашаем жителей и гостей Бобруйска на домашние матчи «Динамо-Шинник»

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Приглашаем жителей и гостей Бобруйска на домашние матчи «Динамо-Шинник»

Билеты уже можно приобрести в кассах ледовой арены. (справки по тел.: 72-04-65), а также онлайн на Ticketpro.

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