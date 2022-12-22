Приглашаем на первый матч на обновленной «Бобруйск-Арене»

20 декабря, руководство OLIMPBET Молодежной хоккейной лиги одобрило проведение домашних матчей «Динамо-Шинника» на «Бобруйск-Арене». Инспекция лиги проверила исправность всех технических систем бобруйской арены и признала эту площадку подходящей для проведения игр OLIMPBET МХЛ.

Первый матч на обновленной «Бобруйск-Арене» «бобры» проведут уже сегодня, 22 декабря. В соперниках у команды Михалева будет московский МХК «Спартак».

А свой предыдущий поединок в МХЛ на «Бобруйск-Арене» «Динамо-Шинник» провел 10 февраля 2015 года и тогда обыграл ступинский «Капитан» со счетом 3:1. Таким образом, «Бобруйск-Арена» ждала МХЛ 8 лет — 2872 дня.