Приглашаем на первый матч на обновленной «Бобруйск-Арене»
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20 декабря, руководство OLIMPBET Молодежной хоккейной лиги одобрило проведение домашних матчей «Динамо-Шинника» на «Бобруйск-Арене». Инспекция лиги проверила исправность всех технических систем бобруйской арены и признала эту площадку подходящей для проведения игр OLIMPBET МХЛ.
Первый матч на обновленной «Бобруйск-Арене» «бобры» проведут уже сегодня, 22 декабря. В соперниках у команды Михалева будет московский МХК «Спартак».
А свой предыдущий поединок в МХЛ на «Бобруйск-Арене» «Динамо-Шинник» провел 10 февраля 2015 года и тогда обыграл ступинский «Капитан» со счетом 3:1. Таким образом, «Бобруйск-Арена» ждала МХЛ 8 лет — 2872 дня.
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