Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

Приглашаем на первый матч на обновленной «Бобруйск-Арене»

18 0

Приглашаем на первый матч на обновленной «Бобруйск-Арене»

20 декабря, руководство OLIMPBET Молодежной хоккейной лиги одобрило проведение домашних матчей «Динамо-Шинника» на «Бобруйск-Арене». Инспекция лиги проверила исправность всех технических систем бобруйской арены и признала эту площадку подходящей для проведения игр OLIMPBET МХЛ.

Первый матч на обновленной «Бобруйск-Арене» «бобры» проведут уже сегодня, 22 декабря. В соперниках у команды Михалева будет московский МХК «Спартак».

А свой предыдущий поединок в МХЛ на «Бобруйск-Арене» «Динамо-Шинник» провел 10 февраля 2015 года и тогда обыграл ступинский «Капитан» со счетом 3:1. Таким образом, «Бобруйск-Арена» ждала МХЛ 8 лет — 2872 дня.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿