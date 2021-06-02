Прием граждан провел помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк

2 июня в Бобруйском районном исполнительном комитете провел выездной прием граждан помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк. В ходе приема обратились жители Бобруйска и Бобруйского района, поступил телефонный звонок из Могилева. Вопросы касались медицины, сферы ЖКХ (утепление дома), строительства жилья, начисления расчетов за коммунальные услуги, предоставления социального жилья.

– Граждан всегда волнуют наиболее актуальные вопросы. На прием приходят люди, которые неравнодушны к той или иной проблеме, жизненной, личной или общественной ситуации. Это хорошо, когда есть информация, над которой нужно работать впоследствии местной власти, областным и республиканским органам управления. Порой даже меняя законодательство, изменяя нормативную базу. Во время приема часть людей поднимали проблемы, которые не решаются на протяжении нескольких лет. Видно, что для них это наболевшее, но все вопросы должны решаться только в рамках законодательства, – прокомментировал Леонид Мартынюк.

Все обращения взяты на контроль, гражданам будут даны разъяснения и письменные ответы.