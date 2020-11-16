Прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Рынейская И.Н.
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25 ноября 2020 года с 12.00 до 14.00 прием граждан проведёт депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Николаевна Рынейская (Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78).
С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи по номеру 76-52-61.
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