Прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Рынейская И.Н.

25 ноября 2020 года с 12.00 до 14.00 прием граждан проведёт депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Николаевна Рынейская (Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78).

С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи по номеру 76-52-61.